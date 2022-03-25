«Капитана Тузова» готовят к приему главных узлов

Северная верфь завершает формирование корпуса траулера-процессора «Капитан Тузов», строящегося по заказу холдинга «Норебо». В апреле планируется начать погрузку на судно главного двигателя и другого крупногабаритного оборудования.

Траулер-процессор «Капитан Тузов» — пятое судно (четвертое серийное) проекта 170701 из десяти, заказанных на Северной верфи холдингом «Норебо». Вся серия 81-метровых судов, способных выпускать рыбное филе и другие виды продукции и предназначенных для безотходного производства, строится в рамках программы инвестквот.

Сейчас на «Капитане Тузове», строительство которого стартовало в марте 2020 г., завершается формирование корпуса. Продолжается монтаж последней днищевой секции. Судостроители заканчивают установку и сварку фундаментов в машинном отделении, в помещениях холодильной установки и главного распределительного щита.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи, в апреле начнется погрузка на судно крупногабаритного оборудования и основных механизмов: главного двигателя, редуктора, понимотора, валогенератора, частей холодильной установки. По мере готовности фундаментов оборудование можно будет поэтапно доставлять на траулер. Ранее на судне уже была установлена и смонтирована рыбомучная установка.

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