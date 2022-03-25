Промысловый флот приглашают за быстрым интернетом

ЦСМС начал прием заявок на установку оборудования для широкополосного доступа в интернет на рыболовных судах. Использоваться будет отечественная система спутниковой связи.

Релиз опубликован в телеграм-канале Центра системы мониторинга рыболовства и связи, сообщает корреспондент Fishnews. Проект реализуется совместно с компанией «Газпром космические системы».

В конце прошлого года ЦСМС рассказал об успешном завершении тестирования оборудования на судах в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах.

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