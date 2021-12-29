Российский спутниковый интернет испытали на рыбацком флоте

Успешно завершилось тестирование оборудования для широкополосного доступа в интернет на рыбопромысловых судах, сообщили в ЦСМС. Эта система связи создана на основе отечественных спутников серии «Ямал».

Проект реализуют Центр системы мониторинга рыболовства и связи и АО «Газпром космические системы». Тестирование проводилось на промысловом флоте в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах в октябре-декабре. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, на судах были установлены земные станции спутниковой связи морского исполнения и вспомогательное оборудование.

«Результаты тестирования признаны успешными. На судах был обеспечен стабильный доступ в сеть интернет, выполнялась передача служебной информации, в режиме реального времени велась видеотрансляция. Оборудование работает надежно, что подтверждено в ходе испытаний в разных климатических условиях, в том числе в районе 78 градуса северной широты», — рассказал врио начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

По итогам испытаний ЦСМС совместно с «Газпром космические системы» направит предложения в Росрыболовство по оснащению подведомственных судов. Также центр подготовит коммерческие предложения для судовладельцев — по использованию на промысловом флоте отечественной системы спутниковой связи.

Отмечено, что Центр системы мониторинга рыболовства и связи в 2021 г. заключил с «Газпром космические системы» соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает организацию спутниковых каналов связи с использованием российского оборудования, в том числе для широкополосного доступа в интернет.

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