Рыбакам Дагестана урезали лимиты кутума

В Республике Дагестан региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб распределила объемы промышленной добычи кутума. Отмечена устойчивая тенденция к снижению запасов.

Всего между 12 предприятиями распределили 30 тонн кутума — на 10 тонн меньше, чем в прошлом году, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

В ТУ отметили тенденцию к снижению объемов вылова: если в 2017 г. было освоено более 52 тонн, то в 2021 г. — 18,5 тонны. «Это говорит о стабильном снижении промысловых запасов кутума, которые на сегодня составляют 211 тыс. тонн», — обратили внимание в теруправлении.

Ведомство подготовило ряд предложений по сохранению этой рыбы.

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