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Совокупные потери для отрасли от второго этапа инвестквот составят почти 1 трлн рублей и в три с лишним раза превысят объем инвестиций, отмечает ВАРПЭ

Инвестквоты 2.0: убытков больше, чем инвестиций

ВАРПЭ подготовила заключение на пояснительную записку к законопроекту о втором этапе инвестквот. Совокупные потери для отрасли составят почти 1 трлн рублей и в три с лишним раза превысят объем инвестиций, отмечают в ассоциации.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) проанализировала пояснительную записку к законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и аукционах по продаже прав на вылов крабов и моллюсков. Текст заключения с приложением размещен на сайте ВАРПЭ.

Цифры и утверждения, приведенные в пояснительной записке, часто не соответствуют данным официальной статистики, обратили внимание в ассоциации. Например, главной целью законопроекта названо обновление производственных фондов, поскольку «с 2000 года количество рыбопромысловых судов сократилось на 45%». Однако в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. указано, что с 2000 по 2018 гг. количество судов рыбопромыслового флота сократилось только на 25%. А по данным Российского морского регистра судоходства, за последние три года количество зарегистрированных рыболовных судов и вовсе росло — с 818 до 825 единиц.

В ассоциации отметили, что авторы законопроекта не учли качественные характеристики судов. «В последнее десятилетие (2011–2021 годы) произошел рост суммарных дедвейта и мощности рыболовного флота более чем на 10% при сокращении численности на 8,48%, что подтверждает планомерное обновление флота и рост его промысловых мощностей», — сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Расходятся с данными Росстата указанные в пояснительной записке темпы роста отраслевых инвестиций в 2018-2020 гг., который должны были простимулировать инвестквоты. Кроме того, разработчики законопроекта не упоминают о снижении сальдированного финансового результата отрасли в 2020 г. — на 22 млрд рублей (19,6%) и прибыли — на 19,5 млрд рублей (16,7%), как и о резком росте просроченной кредиторской задолженности рыбопромышленных предприятий — в 8,4 раза (2,9 млрд рублей).

Вопросы вызывают целевые ориентиры инициаторов законопроекта. «По итогам первого этапа совокупный объем перерабатывающих мощностей (на судах и на берегу) составит более 3 млн тонн сырья и покроет примерно 60—65% российского вылова», — говорится в пояснительных материалах.

По данным Росстата, даже десять лет назад — в 2011 г. — суммарные мощности российской рыбопереработки (не считая консервов и пресервов) составляли 3,998 млн тонн. В 2020 г. емкость перерабатывающих заводов только по мороженой рыбе превышала 5 млн тонн.

По мнению ВАРПЭ, в пояснительной записке некорректно выполнены расчеты потенциальных доходов и расходов инвесторов, стоимости судов и окупаемости инвестпроектов, а также неверно оценены риски. Не указаны последствия для предприятий, преимущественно среднего и малого бизнеса, которые не смогут участвовать в программе инвестквот и в аукционах, как и связанное с этим социально-экономическое влияние на регионы.

Расчеты ассоциации, выполненные в соответствии методикой Минэкономразвития, показывают, что издержки предприятий в случае, если законопроект будет принят, составят не менее 471 млрд рублей. «С учетом указанных в финансово-экономическом обосновании суммарных экономических потерь в размере 527 млрд рублей совокупные потери для отрасли составят 998 млрд рублей, что в 3,2 раза превышает объем инвестиций», — подчеркнули в ВАРПЭ.

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