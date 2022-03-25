Коми хочет активнее использовать свой рыбный потенциал

В Республике Коми для обеспечения населения рыбой планируется возобновить масштабный промысел на озерах, а также кратно нарастить объемы производства продукции аквакультуры, заявил глава региона Владимир Уйба.

Он рассказал о планах по развитию рыбной отрасли региона в видеообращении, сообщает корреспондент Fishnews. По словам Владимира Уйбы, для увеличения вылова серой рыбы (щуки, язя) предполагается более активно задействовать озера, где можно добывать до 200 тонн ежегодно. Глава республики отметил, что такой опыт имеется, ранее водоемы активно осваивались.

«Чтобы возобновить это, уже с текущего года хозяйствующие субъекты могут осуществлять промышленный вылов на озерах вне рыболовных участков — на основании договоров пользования, которые заключаются с региональным минсельхозом на один календарный год. То есть если на участке будет мало рыбы, пользователь может на следующий год заключить договор на новый участок. А самое главное, теперь для этого не требуется проводить конкурсные процедуры. Для заключения договора не нужен конкурс», — подчеркнул Владимир Уйба.

Он обратил внимание, что для обеспечения населения рыбой в регионе предполагается увеличить объемы производства продукции аквакультуры. По словам главы Коми, сейчас в республике рыбоводством занимаются четыре садковых хозяйства и три цеха с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ).

«Объем выращивания товарной рыбы, в основном это форель, за 2021 год составил 17 тонн. Конечно, это немного. И поэтому в 2022 году мы планируем увеличить этот показатель за счет действующих хозяйств до 30 тонн. И это тоже недостаточно. Мы видим перед собой значительно более амбициозную цель и к 2025 году считаем возможным выращивать в республике до 200 тонн товарной рыбы», — заявил Владимир Уйба.

Глава республики перечислил четыре уже существующих новых проекта в области аквакультуры, а также рассказал о мерах господдержки, которыми могут воспользоваться рыбоводы.

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