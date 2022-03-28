РРПК сообщила о переменах

Глеб Франк продал контрольные доли в ГК «Русский краб» и Русской рыбопромышленной компании и покинул пост председателя совета директоров, заявили в пресс-службе РРПК. Ранее стало известно, что он попал под санкции Соединенных Штатов.

Глеб Франк по состоянию на 24 марта продал контрольную долю в размере 70,1% в группе компаний «Русский краб», контрольную долю в размере 70,09% в ООО «Русская рыбопромышленная компания», а также контрольную долю в ООО «Роквелл Капитал», заявили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Приобретателями долей в компаниях стали топ-менеджеры Евгений Орлов, Антон Чертков, Александр Сапожников, Савелий Карпухин и Станислав Аксенов. Сделки были совершены на рыночных условиях, отметили в пресс-службе.

17 марта Глеб Франк ушел с поста председателя совета директоров ГК «Русский краб» и РРПК. Председателем совета директоров ГК «Русский краб» и РРПК избран Евгений Орлов.

В пресс-службе подчеркнули, что приоритетами компания остаются сохранение рабочих мест, обеспечение стабильности промысла и бесперебойных поставок производимой продовольственной продукции.

«Я намерен сфокусироваться на личных проектах в Российской Федерации, о которых сообщу дополнительно», — приводятся в сообщении слова Глеба Франка.

Ранее стало известно, что он вошел в санкционный список Соединенных Штатов — SDN List.

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