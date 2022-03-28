«Краскино» подобрали нового субподрядчика

Новая субподрядная организация приступила к мобилизации рабочей силы и техники на автомобильном пункте пропуска «Краскино», сообщили в Росгранстрое. Поставщики продукции, которая идет через этого погранпереход, неоднократно заявляли о его плачевном состоянии.

Совещание по вопросам реконструкции автомобильного пункта пропуска «Краскино» провел руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко и заместитель руководителя по строительству Иван Новичков.

Для завершения проекта генподрядчик — компания «Росэлектроника» — задействовал новую субподрядную организацию АО НПП «Рубин», она уже приступила к мобилизации рабочей силы и техники на объекте, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

Пункт пропуска «Краскино» играет важную роль в поставках на внешний рынок живых морепродуктов, однако состояние пограничного перехода стало серьезной проблемой для нормальной работы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews