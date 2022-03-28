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Ученые пытаются установить причину появления специфического запаха у некоторых китов. Фото пресс-службы нацпарка «Берингия»

«Ароматизацию» китов исследует наука

Ученые пытаются установить причину появления специфического запаха у некоторых китов — такие особи несъедобны и становятся лишней добычей зверобоев. Изотопный анализ показал повышенное содержание тяжелого азота в тканях «вонючих» животных.

«С конца 1990-х годов чукотские охотники стали сообщать о росте числа добытых китов со специфическим «медицинским» запахом. Мясо таких китов несъедобно и может вызывать расстройство пищеварения. В большинстве случаев специфический запах заметен во время выдоха кита, но иногда обнаружить его удается только после того, как животное добыли», — рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Берингия».

Чтобы попытаться установить причину, ученые проанализировали изотопный состав углерода и азота в 46 пробах кожи серых китов, собранных в разных районах Чукотки: 22 образца из района пролива Сенявина, 19 — из Мечигменского залива, два — из Сиреников и три — из Инчоуна. В выборке присутствовало семь китов, у которых в разной степени ощущался «медицинский» запах. Один образец имел очень сильный запах, четыре — умеренный и два — слабый, едва различимый.

Серые киты питаются преимущественно донными организмами, однако географические различия в их питании практически не изучены. Анализ образцов тканей «вонючих» и обычных китов на содержание различных химических соединений пока не позволил однозначно идентифицировать вещество, вызывающее запах и пищевые отравления.

Целью специалистов было оценить различия в изотопном составе углерода и азота между китами из разных районов, а также между «вонючими» и обычными животными. Изотопный анализ провели в центре коллективного пользования Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

«Статистически значимых различий между районами обнаружено не было. Содержание тяжелого азота было значимо ниже у «вонючих», чем у обычных китов. Более того, у образца с самым сильным медицинским запахом оказалось самое низкое содержание тяжелого азота из всех проб вообще. По изотопному составу углерода пробы «вонючих» китов не отличались от обычных», — отметили в пресс-службе нацпарка.

«Тяжелый азот накапливается в пищевой цепи, то есть в водорослях его совсем мало, в рачках-водорослеедах чуть больше, в тех, кто питается этими рачками, – еще больше, и так далее. Получается, что низкий уровень тяжелого азота у «вонючих» китов может указывать на то, что они питаются каким-то менее хищным кормом, чем обычные киты, — обратила внимание руководитель научной группы, сотрудник биологического факультета МГУ Ольга Филатова. — Но иногда содержание тяжелого азота может снижаться и из-за особенностей организма: например, оно ниже у людей с циррозом печени. Мы пока не можем проверить, какая из этих причин ближе к истине: для этого нам нужно исследовать много качественных проб «вонючих» китов».

Например, чтобы выявить заболевания печени, нужны образцы с хорошей сохранностью тканей, подчеркнула ученая. «А к нам обычно попадают перемороженные по несколько раз образцы, на которых уже ничего не видно. Для исследования питания нужно много образцов содержимого желудка «вонючих» китов, а у нас пока всего две пробы», — сообщила Ольга Филатова.

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