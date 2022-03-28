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Квоты при отказе от инвестпроектов будут распределены повторно

Росрыболовство рассказало, что будет при отказе от проектов под инвестквоты

Росрыболовство предлагает увеличить предельные разрешенные сроки строительства судов под инвестквоты. В то же время, если какая-то компания откажется от дальнейшей реализации проекта, то квоты будут изъяты и распределены повторно, сообщили в ведомстве.

Если какая-либо компания решит отказаться от дальнейшего строительства судна под инвестквоты, то контракт по этому проекту с ней будет расторгнуть, сообщили в Росрыболовстве, отвечая на запрос Fishnews об ответственности участников программы в условиях санкционных ограничений и перебоев с логистикой. Квоты по договору будут изъяты и в дальнейшем повторно пройдут через процедуры по распределению, отметили в ведомстве.

Также в Росрыболовстве подчеркнули, что, «учитывая сложившуюся ситуацию с введением международных санкций, включающих приостановку поставок необходимого оборудования», предлагают рассмотреть возможность продления срока реализации проектов по строительству флота на два года. «Данная мера позволит за отведенное время найти решение по замещению необходимого оборудования для строящихся судов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Минсельхоз представил проект постановления об увеличении предельных сроков реализации проектов под инвестиционные квоты вылова — на два года.

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