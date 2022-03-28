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Еврокомиссия в связи с военными действиями на Украине решила принять новые меры по поддержке рыбного хозяйства

Для рыбной отрасли ЕС запустят антикризисный механизм

Еврокомиссия в связи с военными действиями на Украине решила принять новые меры по поддержке рыбного хозяйства. Планируется немедленно компенсировать бизнесу экономические потери и дополнительные затраты.

Средства выделят из Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF), говорится в пресс-релизе ЕК. Напомним, этот фонд был создан летом прошлого года.

Ожидается, что принятое решение позволит государствам — членам Евросоюза предоставлять финансовые компенсации предприятиям за упущенный доход из-за текущего положения на рынке, а также оказывать им помощь в хранении рыбы и морепродуктов (также компенсируя соответствующие расходы).

Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс отметил, что секторы рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки за последние годы уже второй раз сильно пострадали из-за высоких цен на энергию, кислород и сырье. Нынешние антикризисные меры не должны препятствовать долгосрочным усилиям ЕС по структурному преобразованию энергетики в рыболовстве и аквакультуре для достижения целей «Европейской зеленой сделки» (European Green Deal), подчеркнул еврокомиссар.

«Европейская зеленая сделка» (принятая ЕК в 2019 г.) предусматривает план действий по более эффективному использованию ресурсов путем перехода к «голубой экономике», восстановление биоразнообразия и сокращение загрязнения окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что вводимый антикризисный механизм является временной мерой и будет действовать задним числом — с 24 февраля 2022 г. Государства — члены ЕС смогут самостоятельно решать, намерены ли они использовать предлагаемые меры. В случае положительного ответа страна должна будет внести соответствующие изменения в следующую версию своей программы для EMFAF.

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