Россия готовит механизмы для выполнения антибраконьерского соглашения

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен обеспечить возможность для выполнения Россией международного соглашения о мерах государства порта по борьбе с браконьерством.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещен в базе Госдумы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, статью Кодекса торгового мореплавания (КТМ) о государственном портовом контроле предлагается дополнить новыми положениями. Капитан морского порта сможет запрещать заход иностранного судна, если оно включено в список флота, деятельность которого связана с нелегальным рыболовством. Порядок запрета должно установить федеральное ведомство в области транспорта.

При этом сохранится возможность захода при бедствиях и чрезвычайных ситуациях, а также для проверки судна.

Список судов должно будет направить капитану порта федеральное ведомство в области рыболовства. Капитан порта, в свою очередь, также должен будет уведомлять федеральное ведомство в сфере рыболовства о запрете захода.

Планируется предусмотреть запрет на оказание услуг в морских портах судам из списка. Это не касается услуг, связанных с безопасностью мореплавания и предотвращением загрязнения моря.

В законе о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ предлагается оговорить, что капитан морского порта может запретить заход иностранного судна в соответствии со статей 79 КТМ.

Планируется предусмотреть информационный обмен федерального ведомства в области рыболовства с зарубежными государствами и международными организациями в рамках реализации соглашения о мерах государства порта.

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла было утверждено ФАО ООН в ноябре 2009 г. и вступило в силу 5 июня 2016 г. Россия подписала документ 29 апреля 2010 г. и ратифицировала его в 2020 г.

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