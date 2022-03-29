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Одну партию браконьерской икры перевозили на санях. Фото пресс-службы СВТУ ФАР

«Икорный» рейд на дорогах Камчатки принес богатую добычу

В Усть-Камчатском районе Камчатского края задержали сразу нескольких перевозчиков икорной продукции. Нарушителей взяли в ходе совместного рейда сотрудников рыбоохраны, полиции и регионального УФСБ.

На дороге, ведущей к Озерновскому месторождению, попались жители села Тымлат. Они на двух снегоходах с нартами перевозили 865 кг браконьерской икорной продукции из лососевых с целью дальнейшего сбыта, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Также в ходе рейда был остановлен КамАЗ, в кунге которого нашли 60 куботейнеров с соленой красной икрой общим весом 1611 кг. Документов на продукцию водитель предоставить не смог.

Транспорт и икра изъяты и помещены на ответственное хранение, материалы переданы в полицию.

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Fishnews

  • Одну партию браконьерской икры перевозили на санях. Фото пресс-службы СВТУ ФАР
  • Еще более 1,6 тонны деликатеса нашли в кунге КамАЗа. Фото пресс-службы СВТУ ФАР
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