Над иностранным участием в рыбной отрасли собираются усилить контроль

Особый контроль иностранного участия планируется распространить на рыболовство в целом, то есть не только на добычу водных биоресурсов, но и на другие связанные с ней виды деятельности. Такой законопроект правительство передало в Госдуму.

Проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» опубликован в базе Думы.

Сейчас закон относит к стратегическим отраслям вылов водных биоресурсов. Иностранное участие в видах деятельности, имеющих стратегическое значение, регулируется особым образом.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, ФАС в рамках правоприменения обнаружила случаи установления контроля иностранных инвесторов над российскими рыбодобывающими обществами через «создание условий финансово-экономической и технической зависимости таких обществ от иностранных инвесторов в процессе приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и продажи рыбной продукции».

В связи с этим антимонопольное ведомство предлагает расширить круг предприятий, установление контроля над которыми со стороны зарубежных инвесторов нужно будет предварительно согласовывать.

Планируется предусмотреть, что к стратегическим отраслям относится рыболовство в целом, сообщает корреспондент Fishnews. По законодательству это не только добыча водных биоресурсов, но и деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной продукции.

Разработчики законопроекта подчеркнули, что речь не идет о запрете на иностранные инвестиции в сферу рыболовства.

Планируется, что новый закон вступит в силу с 13 июля 2022 г. При этом дается переходный период для иностранного инвестора, у которого на день вступления закона в силу было право распоряжаться не менее чем 5% и менее чем 25% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале рыбодобывающей организации. В течение 365 дней он может уведомить ФАС.

Если у инвестора не менее чем 25% голосующих акций (долей), он может в течение переходного периода обратиться с ходатайством о согласовании контроля или отказаться от части акций (долей), чтобы выйти на менее чем 25% участия.

Федеральная антимонопольная служба также приготовила соответствующие изменения в закон о рыболовстве и в правила предварительного согласования сделок.

Напомним, что в июле 2021 г. был принят закон, предусматривающий снижение планки для признания рыбодобывающей компании находящейся под контролем иностранного инвестора.

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