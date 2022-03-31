Новости
В прошлом году поставки за рубеж мороженой рыбы увеличились на 3,9%, до 3 млрд долларов

Логистика определила топ импортеров российской рыбы в 2021 году

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза представил данные по поставкам на внешние рынки продукции АПК за 2021 г. Экспорт рыбы и морепродуктов составил 2,1 млн тонн в натуральном выражении и 6,7 млрд долларов в денежном.

Поставки продукции из водных биоресурсов в прошлом году снизились на 8,2% в натуральном выражении и выросли на 25% в денежном, рассказали Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

Драйвером роста стали ракообразные, экспорт которых увеличился на 59%, до 2,7 млрд долларов, а также рыбное филе (+43%, до 729 млн долларов). Поставки за рубеж мороженой рыбы увеличились на 3,9%, до 3 млрд долларов, готовой и консервированной рыбы и икры — на 23%, до 92 млн долларов, сушеной, соленой и копченой рыбы — на 54%, до 34 млн долларов.

На первом месте по поставкам оказалась Республика Корея. В минувшем году отгрузки в эту страну выросли на 35%, до 2,2 млрд долларов. Около 49% этого объема пришлось на ракообразных, 42% — на мороженую рыбу. На второе место вышли Нидерланды. Они увеличили импорт на 72%, до 1,5 млрд долларов — преимущественно за счет роста закупок ракообразных. Китай, занимавший в 2020 г. второе место, уменьшил ввоз 31%, до 1,1 млрд долларов и опустился на третью позицию. Поставки мороженой рыбы при этом упали в 2,5 раза, до 479 млн долларов, однако больше стало ввозиться ракообразных — на 66%, до 565 млн долларов.

Рост стоимостного показателя экспорта обусловлен несколькими факторами, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Главный — это повышение мировых цен на некоторые виды водных биоресурсов, связанный с высоким спросом, а также растущей продовольственной инфляцией в мире. Так, в прошлом году серьезно выросли цены на краба, что и обеспечило прирост стоимости экспорта ракообразных на 59%. Еще одна причина роста экспорта в денежном выражении — переход от сырьевой направленности экспорта к экспорту готовой продукции. Благодаря переоборудованию действующего флота, построенным в рамках программы инвестиционных квот заводам и судам, российские предприятия в 2021 году значительно увеличили выпуск филе, фарша из минтая, трески и других видов белой рыбы, а также наладили производство сурими из минтая», — цитирует руководителя ассоциации пресс-служба «Агроэкспорта».

Если говорить о географии поставок, то в минувшем году российские предприятия продолжили работу по диверсификации рынков сбыта, отметили в «Агроэкспорте». «Снижение экспорта в натуральном выражении стало результатом ограничительных мер, введенных КНР для предотвращения распространения коронавируса. В результате большой объем рыбопродукции, предназначенный для КНР, экспортировался туда транзитом через Южную Корею. Транзитом через Нидерланды поставлялась рыбопродукция в страны ЕС и США, которые генерировали высокий спрос на филе белой рыбы (минтай и треска) и мороженого краба. Таким образом, логистика поставок 2021 года стала фактором, определившим расстановку мест в топе российских импортеров рыбопродукции», — заключил Герман Зверев.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРикракитайкореякрабсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.