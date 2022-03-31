Логистика определила топ импортеров российской рыбы в 2021 году

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза представил данные по поставкам на внешние рынки продукции АПК за 2021 г. Экспорт рыбы и морепродуктов составил 2,1 млн тонн в натуральном выражении и 6,7 млрд долларов в денежном.

Поставки продукции из водных биоресурсов в прошлом году снизились на 8,2% в натуральном выражении и выросли на 25% в денежном, рассказали Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

Драйвером роста стали ракообразные, экспорт которых увеличился на 59%, до 2,7 млрд долларов, а также рыбное филе (+43%, до 729 млн долларов). Поставки за рубеж мороженой рыбы увеличились на 3,9%, до 3 млрд долларов, готовой и консервированной рыбы и икры — на 23%, до 92 млн долларов, сушеной, соленой и копченой рыбы — на 54%, до 34 млн долларов.

На первом месте по поставкам оказалась Республика Корея. В минувшем году отгрузки в эту страну выросли на 35%, до 2,2 млрд долларов. Около 49% этого объема пришлось на ракообразных, 42% — на мороженую рыбу. На второе место вышли Нидерланды. Они увеличили импорт на 72%, до 1,5 млрд долларов — преимущественно за счет роста закупок ракообразных. Китай, занимавший в 2020 г. второе место, уменьшил ввоз 31%, до 1,1 млрд долларов и опустился на третью позицию. Поставки мороженой рыбы при этом упали в 2,5 раза, до 479 млн долларов, однако больше стало ввозиться ракообразных — на 66%, до 565 млн долларов.

Рост стоимостного показателя экспорта обусловлен несколькими факторами, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Главный — это повышение мировых цен на некоторые виды водных биоресурсов, связанный с высоким спросом, а также растущей продовольственной инфляцией в мире. Так, в прошлом году серьезно выросли цены на краба, что и обеспечило прирост стоимости экспорта ракообразных на 59%. Еще одна причина роста экспорта в денежном выражении — переход от сырьевой направленности экспорта к экспорту готовой продукции. Благодаря переоборудованию действующего флота, построенным в рамках программы инвестиционных квот заводам и судам, российские предприятия в 2021 году значительно увеличили выпуск филе, фарша из минтая, трески и других видов белой рыбы, а также наладили производство сурими из минтая», — цитирует руководителя ассоциации пресс-служба «Агроэкспорта».

Если говорить о географии поставок, то в минувшем году российские предприятия продолжили работу по диверсификации рынков сбыта, отметили в «Агроэкспорте». «Снижение экспорта в натуральном выражении стало результатом ограничительных мер, введенных КНР для предотвращения распространения коронавируса. В результате большой объем рыбопродукции, предназначенный для КНР, экспортировался туда транзитом через Южную Корею. Транзитом через Нидерланды поставлялась рыбопродукция в страны ЕС и США, которые генерировали высокий спрос на филе белой рыбы (минтай и треска) и мороженого краба. Таким образом, логистика поставок 2021 года стала фактором, определившим расстановку мест в топе российских импортеров рыбопродукции», — заключил Герман Зверев.

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