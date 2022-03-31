Сергей Ткачук: Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Работа на лососевых рыбоводных заводах Камчатки — тяжелый труд, подчеркивает начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей Ткачук. Предприятиям не обойтись без опытных сотрудников, которые трудятся на ЛРЗ много лет.

1 апреля Северо-Восточному филиалу ФГБУ «Главрыбвод» исполняется 75 лет. На Камчатке работают пять подведомственных ему лососевых рыбоводных заводов: Вилюйский на озере Большой Вилюй, «Кеткино» в бассейне реки Авача, Малкинский и «Озерки» в бассейне реки Большая, Паратунский в бассейне реки Паратунка.

«Пока государство не ставит задачу строить новые заводы. Сегодня есть возможность наращивать мощности существующих ЛРЗ», — рассказал начальник филиала Сергей Ткачук в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

По его словам, реконструкция Малкинского ЛРЗ позволит увеличить выпуск молоди чавычи на 1 млн штук (сейчас — 800 тысяч). «Это станет нашим вкладом в решение проблемы бассейна реки Большая, где уже многие годы наблюдается дефицит данной рыбы, в то время как спрос на нее со стороны любительского рыболовства растет. Даже при существующем выпуске молоди чавычи мы видим, что ее возвраты за последние 3-4 года выросли», — отметил глава филиала.

Сергей Ткачук привет цифры и по другим предприятиям. Так, на Вилюйском ЛРЗ до 2021 г. выращивали порядка 400 тыс. штук кижуча, выпускали двухлеток весом 5 г. С прошлого года стали выпускать сеголеток, выращенных до 3 г, значительно увеличив объемы зарыблений — до 2 млн экземпляров. В этом году планируется порядка 2,5 миллиона, в следующем — 4 миллиона.

На Паратунском ЛРЗ увеличили выпуск кеты на 3 млн штук, и он составил 23 миллиона.

Говоря о кадровой проблеме, начальник филиала отметил, что решается она тяжело. Рыбовод должен обладать высшим, а техник-рыбовод — средним специальным образованием.

«Сегодня такое образование в нашем крае получить можно в Камчатском государственном техническом университете и в его колледже. Мы провели большую работу со службой занятости населения края, чтобы обеспечить желающим возможность приобрести эту специальность. К сожалению, кандидатов меньше, чем хотелось бы, хотя мы стараемся оплачивать эту работу достойно, решать жилищные вопросы. Но это тяжелый труд, в котором почти нет романтики. Тот, кто выбрал эту профессию, должен отдавать ей много времени, работать вдали от дома. Не каждый согласится», — рассказал Сергей Ткачук.

«Из 178 наших работников 65 человек трудятся здесь более 10 лет, 28 — больше 20, 7 — более 30 лет. Нам очень важны люди и семейные династии, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни. Без их опыта нам не обойтись», — добавил руководитель филиала.

Он особо отметил рыбоводов Юрия Салеева, Виктора Точилина, Татьяну Волкову, Марию Гуляеву, Андрея Милишенко, Андрея и Оксану Осипенко, слесаря-ремонтника и машиниста насосных установок Малкинского ЛРЗ Валерия Волкова и Сергея Теплякова, машиниста двигателей ЛРЗ «Озерки» Александра Гилева.

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