Канада решила наловить больше снежного краба

Министерство рыболовства и океанов Канады сообщило об увеличении на 32% квоты краба-стригуна опилио для провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Решение принято на фоне сокращения поставок этого краба на американский и другие ключевые рынки, отмечают СМИ.

После увеличения общего допустимого улова (total allowable catch, TAC) канадские рыбаки смогут в 2022 г. добыть 50,47 тыс. тонн опилио, пишет портал IntraFish. Как сообщает корреспондент Fishnews, сезон промысла откроется в начале апреля.

По данным IntraFish, в прошлом году уловы составили 38,186 тыс. тонн — на 29% выше, чем в 2020 г. При нынешнем увеличении лимитов канадские чиновники подчеркнули важность соблюдения баланса между экономической выгодой и строгим контролем промысла.

IntraFish обращает внимание, что увеличение лимита является хорошей новостью для покупателей на многих рынках, особенно в США. Там ситуацию с сокращением добычи краба на Аляске усугубил запрет на импорт российских морепродуктов.

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