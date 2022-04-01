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На рыбохозяйственном совете Калининградской области обсудили промысел и работу рыбозаводов в новых условиях. Фото пресс-службы правительства региона

Калининградская область соберет идеи для поддержки рыбной отрасли

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил собрать предложения по поддержке рыбного хозяйства. Предполагается, что эти инициативы рассмотрит правительство РФ.

Промысел и работу рыбозаводов в новых условиях обсудили на областном рыбохозяйственном совете. В заседании приняли участие представители отраслевых компаний, научных и образовательных организаций, федеральных структур, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Текущая ситуация дает возможности для достаточно гибкого федерального регулирования как временного, так и постоянного», — отметил Антон Алиханов.

Губернатор также заявил о готовности региональных властей поддерживать инициативы по импортозамещению в отрасли.

«Если у вас есть мнения относительно того, что мы могли бы производить сами, например, консервную банку или жесть, давайте перестраиваться. Если надо что-то локализовать, мы готовы дать денег на эти цели. Надо помочь переориентироваться, найти где-то что-то вместо европейского — тоже готовы. Через курирующие министерство сельского хозяйства, агентство по рыболовству, а также министерство экономического развития, которое активно участвует в этой работе, информируйте нас о ваших идеях, мы готовы их рассматривать и поддерживать», — пообещал глава региона.

Напомним, сложности, с которыми столкнулась рыбопереработка Калининградской области, в марте обсуждались на конференции Fishnews Online. Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич самой острой проблемой назвал логистическую. Отмечены также подорожание компонентов для консервов и трудности с тарой.

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Fishnews

  • На рыбохозяйственном совете Калининградской области обсудили промысел и работу рыбозаводов в новых условиях. Фото пресс-службы правительства региона
  • В заседании участвовали представители отраслевых компаний, научных и образовательных организаций, федеральных структур. Фото пресс-службы правительства региона
  • На рыбохозяйственном совете Калининградской области обсудили промысел и работу рыбозаводов в новых условиях. Фото пресс-службы правительства региона
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