Калининградская область соберет идеи для поддержки рыбной отрасли

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил собрать предложения по поддержке рыбного хозяйства. Предполагается, что эти инициативы рассмотрит правительство РФ.

Промысел и работу рыбозаводов в новых условиях обсудили на областном рыбохозяйственном совете. В заседании приняли участие представители отраслевых компаний, научных и образовательных организаций, федеральных структур, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Текущая ситуация дает возможности для достаточно гибкого федерального регулирования как временного, так и постоянного», — отметил Антон Алиханов.

Губернатор также заявил о готовности региональных властей поддерживать инициативы по импортозамещению в отрасли.

«Если у вас есть мнения относительно того, что мы могли бы производить сами, например, консервную банку или жесть, давайте перестраиваться. Если надо что-то локализовать, мы готовы дать денег на эти цели. Надо помочь переориентироваться, найти где-то что-то вместо европейского — тоже готовы. Через курирующие министерство сельского хозяйства, агентство по рыболовству, а также министерство экономического развития, которое активно участвует в этой работе, информируйте нас о ваших идеях, мы готовы их рассматривать и поддерживать», — пообещал глава региона.

Напомним, сложности, с которыми столкнулась рыбопереработка Калининградской области, в марте обсуждались на конференции Fishnews Online. Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич самой острой проблемой назвал логистическую. Отмечены также подорожание компонентов для консервов и трудности с тарой.

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