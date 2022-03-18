Рыбопереработка Калининградской области столкнулась с новыми вызовами

Очень важно сохранить рыбоперерабатывающую отрасль, особенно — в Калининградской области, отмечает председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич. На конференции Fishnews Online он рассказал, как сейчас работают предприятия региона.

Что с логистикой

Группа компаний «За Родину» занимается промыслом и переработкой. С добычей на Балтике у российских рыбаков все достаточно стабильно: освоение квот высокое, модернизирован флот и береговая инфраструктура, обратил внимание Сергей Лютаревич.

В обновлении мощностей помогла региональная программа «Развитие прибрежного рыболовства», рыбаки отмечают внимание к отрасли губернатора Антона Алиханова, рассказал руководитель компании.

Росрыболовство, по словам Сергея Лютаревича, успешно справляется с организацией промысла, но хотелось бы более активного и результативного отстаивания интересов отрасли на межведомственном уровне.

Особого внимания требует переработка. Калининградская область занимает более чем заметное место в выпуске рыбных консервов (около 50% общероссийского рынка). Наиболее острый момент для предприятий самого западного региона страны — это, безусловно, логистика.

Производители столкнулись с разрывом логистических цепочек как для поставок снабжения в область, так и для отгрузки готовой продукции на остальную территорию России, сообщил Сергей Лютаревич. На границе Белоруссии и Литвы, по его словам, грузовые машины стоят по 18-20 суток. Проблемы начались в феврале, сохраняются до сих пор и вряд ли в ближайшее время решатся. Раньше машина успевала выполнить четыре рейса до Москвы и обратно, а теперь за то же время может проделать такой путь лишь единожды. Бизнес-сообщество обратилось по этому вопросу к главе правительства Михаилу Мишустину.

Возможности железнодорожных перевозок ограничены. Для улучшения ситуации властям можно подумать и над совершенствованием регулирования, считает руководитель ГК «За Родину» Например, обратить внимание на ограничения, которые создает требование к перевозке консервов как скоропортящихся грузов. В этих условиях транспортировку сковывает количество рефсекций и высокие международные железнодорожные тарифы.

В любом случае нужно усиливать морское сообщение. В марте был торжественно поднят государственный флаг на пароме «Маршал Рокоссовский». Большое событие для Калининградской области, но необходимо продолжать работу в этом направлении и усиливать транспортную независимость региона, уверен собеседник Fishnews. «Паромы должны быть не только железнодорожные, но для перевозки грузовиков и легковых автомобилей жителей и гостей области», — подчеркнул Сергей Лютаревич.

Что с сырьем и кредитами

Переработчики региона, как и многие другие производители, вынуждены работать в условиях удорожания необходимых компонентов, в том числе тех, что идут из России. В два раза выросло в цене подсолнечное масло, подорожали мука, сахар. «Я сейчас поднимал документы, смотрел: мы раньше покупали масло где-то за 57 рублей, сегодня — 137 рублей», — привел пример руководитель ГК «За Родину».

Не обеспечены производители консервов отечественной томатной пастой, при разрыве отстроенных путей доставки импортной продукции это становится проблемой. Между тем, по словам Сергея Лютаревича, одному только предприятию необходимо примерно 1,5 тыс. тонн пасты в год. Это тоже запрос, который нуждается в отклике российских партнеров.

Острой проблемой для переработчиков стало получение жестяной банки. И в решении этого вопроса на перспективу нужно не только и не столько рассчитывать на зарубежных поставщиков, сколько развивать российское производство жести, уверен руководитель ГК «За Родину». «Вот ниша для отечественного бизнеса и важная точка приложения сил для Минпромторга РФ», — заявил он.

В целом нынешняя ситуация с санкциями — это яркий сигнал, что надо по максимуму снижать зависимость от импорта. Можно было бы провести такой эксперимент: взять кильку в томате, посмотреть, из какой страны что поступает, и постепенно развивать собственное производство необходимого, предложил Сергей Лютаревич.

С огромной осторожностью сейчас нужно подходить к любым шагам, способным привести к росту себестоимости продукции. В январе Министерство промышленности и торговли выступило с предложениями начать эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров. Но теперь для таких тестирований точно не время, и хорошо, что в ведомстве это признают.

Для работы компаниям также нужны доступные кредитные средства, и тут, как говорят представители бизнес-сообщества, рыбопереработка не может похвастаться изобилием программ господдержки. Между тем предприятия хотели бы, например, иметь доступ к механизмам льготного кредитования, предусмотренным приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г. № 340.

Ключевая ставка показывает рекорды роста, в связи с этим важна стабильность условий по инвестиционным кредитам, чтобы не пострадали предприятия, взявшие средства на развитие.

В целом рыбопереработка в Калининградской области — стратегическое направление: предприятия обеспечивают выпуск социально значимой продукции, в отрасли задействовано около 4 тыс. человек, подчеркнул Сергей Лютаревич.

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