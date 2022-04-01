Для российской рыбы рассмотрят все возможности

Россельхознадзор готов оперативно обеспечивать расширение возможностей по поставкам отечественных рыбы и морепродуктов. Об этом представитель ведомства заявил на совещании по вопросам экспорта.

Перспективы поставок российской рыбопродукции обсуждались на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Во встрече участвовали представители ассоциаций и компаний отрасли.

Основной темой стали потенциальные ниши для российских рыбы и морепродуктов. Как стало известно Fishnews, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заверил, что федеральная служба готова оперативно работать с открытием новых рынков — необходима общая информация от бизнес-сообщества, какие направления могут быть интересны и востребованы.

Глава Росрыболовства отметил важность диверсификации рынков. Федеральное агентство по рыболовству собирается продолжить работу по этой теме совместно с ассоциациями отрасли.

Росрыболовство видит безусловный приоритет в обеспечении продукцией из водных биоресурсов внутреннего рынка, но важной задачей остается и экспорт, подчеркнул ранее Илья Шестаков в интервью Fishnews.

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