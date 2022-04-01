Минимальные суточные объемы превратились в лишний барьер, считают добытчики краба

Оформление промысловых билетов на основе минимальных суточных объемов вылова крабов часто становится препятствием для эффективной работы флота, отмечают в добывающих компаниях.

Напомним, что Ассоциация добытчиков краба предложила отменить приказ Минсельхоза о минимальных суточных объемах вылова на судно. С соответствующим письмом объединение обратилось к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

В свое время минимальные суточные объемы вводились для борьбы с нелегальным промыслом. На основе этих показателей рассчитывается время для работы флота, на такой шаг власти пошли, чтобы исключить случаи, когда суда получают разрешение на небольшие объемы квот и затем под прикрытием официального разрешения на добычу занимаются нелегальным ловом.

Тогда мера была эффективной, но с годами превратилась в избыточный барьер. «Решение о нормах суточного вылова вводилось как одна из мер борьбы с ННН-промыслом, и она давно себя изжила, сегодня она ограничивает хозяйственную деятельность законопослушных предприятий», — рассказал Fishnews генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр Сапожников.

Пересмотр установленных минимальных объемов — непростой и небыстрый процесс, при этом состояние биоресурсов может меняться.

Если предусмотренный приказом минимальный объем больше, чем уловы на практике, судам не хватает времени для освоения квот. В Росрыболовство говорят, что при регулировании учитываются непроизводственные потери времени на промысле, но непонятно, как можно заранее предугадать, какие, например, погодные условия будут складываться в районе лова, отметил заместитель генерального директора по добыче ВБР ООО «Рыбокомбинат «Островной» Сергей Суханов.

Не учитывается целый ряд реальных факторов, комментирует Александр Сапожников. «Например, в приказе закреплены усредненные нормативы вылова без поправки на сезонность, штормовые дни, состояние популяции крабов. Не учитывается тип судов и применяемое промысловое оборудование. То есть суть применения механизма минимального суточного объема вылова крабов сводится к обязанности капитана судна ежедневно добывать нормативный объем краба в отведенные сроки добычи», — подчеркнул генеральный директор ГК «Русский краб».

Установленный объем вылова, по словам Александра Сапожникова, ежесуточно и автоматически списывается с судна, даже если оно не ведет добычу по объективным причинам, например из-за сложных метеоусловий, технических неполадок и т.д.

«Сроки добычи могут сокращаться, но объем выделенной квоты остается неизменным. Если уложиться в сроки не получается, судно вынуждено либо прекратить промысел и уходить в порт с недогрузом, либо выбрать все орудия добычи на борт и остановить промысел. При этом неосвоенный остаток квоты на это же судно уже выписан быть не может. Квота уходит в резерв предприятия и может быть выдана по разрешению только на другое судно этого же пользователя с новыми сроками добычи», — заявил руководитель ГК «Русский краб».

Среди объектов, по которым наблюдаются проблемы из-за выполнения приказа, представители бизнеса называются краба-стригуна опилио подзоны Приморье, глубоководных крабов, колючего краба на Южных Курилах.

Минимальные суточные объемы вводились, когда государство в силу нехватки ресурса не могло обеспечить контроль всей промысловой деятельности, однако такая ситуация изменилась, подчеркнул Сергей Суханов. Сегодня законодательство, силы и средства пограничных органов позволяют эффективно бороться с незаконным ловом и без такого ограничения, считает он.

В ГК «Русский краб» отметили, что опыт работы крабодобывающих предприятий Северного бассейна, где механизм минимальных объемов не применяется, свидетельствует о том, что «эффективное и рациональное рыболовство не требует административных барьеров».

По словам Сергея Суханова, вопрос с минимальными объемами усугубляется тем, что Приморское теруправление Росрыболовства практикует соблюдение максимально возможных регламентных сроков оформления разрешений на вылов и внесения в них изменений.

Отмена требования о минимальных объемах может стать эффективной мерой господдержки предприятий, считают добытчики. Это важно в том числе и для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты по обновлению флота.

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