Алтайские озера разыграют среди промысловиков

В Алтайском крае объявлен конкурс на семь озерных участков под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 12 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — краевое министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, лоты представляют собой семь озер площадью от 96 га до 1910 га на территории Тюменцевского, Ключевского и Михайловского районов. Победители получат участки на 15 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 6,1 тыс. рублей. Три других критерия — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Напомним, что в феврале минприроды Алтайского края выставило на конкурс 25 участков для промышленного рыболовства. Вскрытие конвертов уже состоялось, заявки предполагается рассмотреть 13 апреля.

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