Школьников Камчатки познакомят с рыбохозяйственной наукой

К 90-летию КамчатНИРО в краевом объединенном музее запустили образовательную программу «В объективе чешуя». Она рассчитана на школьников первого-седьмого классов, ребятам расскажут об истории и работе рыбохозяйственной науки.

Тематическая образовательная программа будет доступна для участия до 30 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства культуры. Сотрудники музея расскажут, когда и для чего на Камчатке создали филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и чем занимаются его работники. Также юные посетители музея узнают, что изучает ихтиология, как устроены рыбы, как они приспособлены к водному образу жизни.

Гости смогут посетить «Лабораторию ихтиолога», где с помощью микроскопа и лупы рассмотрят образцы рыбьей чешуи и попробуют определить возраст рыб.

В «Художественной лаборатории» школьники будут рисовать обитателей морей и океанов, о которых узнали на занятии. Сотрудники создадут инсталляцию из детских работ и выберут лучшую.

1 апреля КамчатНИРО исполнилось 90 лет. В преддверии юбилея в феврале в правительстве края прошло торжественное заседание, на котором региональные власти и рыбопромышленники отметили большой вклад ученых в развитие рыбного хозяйства Камчатки.

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