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Сотрудники КамчатНИРО получили награды за безупречную профессиональную деятельность и достижения в сфере рыбохозяйственной науки. Фото пресс-службы ВНИРО

В расцвете творческого потенциала: КамчатНИРО отмечает юбилей

Камчатский филиал ВНИРО отмечает в этом году 90-летие со дня основания. В сфере изучения КамчатНИРО — важнейшие объекты и районы промысла.

Торжественное заседание, посвященное 90-летию со дня основания Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, состоялось в правительстве края.

КамчатНИРО поздравили глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Владимир Солодов, директор ВНИРО Кирилл Колончин, руководители и научные сотрудники филиалов института, представители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

Камчатский филиал ВНИРО был основан в 1932 г. как отделение Тихоокеанского института рыбного хозяйства.

Главное направление деятельности филиала — комплексное исследование биоресурсов северо-западной части Тихого океана, западной части Берингова и восточной части Охотского морей.

Сотрудники проводят исследования по 30 основным промысловым видам рыб, 14 видам промысловых беспозвоночных и водорослей, шести видам морских млекопитающих и пяти видам тихоокеанских лососей Камчатского края.

«Бесспорно, главное достояние КамчатНИРО — его уникальный коллектив, объединяющий высококвалифицированных специалистов, чьи труды и заслуги в рыбохозяйственной науке известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами», — отметил в своем приветствии руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он поздравил сотрудников КамчатНИРО с юбилеем и пожелав им процветания и новых научных открытий, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Коллектив КамчатНИРО поздравил губернатор Владимир СОЛОДОВ

«Результатом десятилетий активного научного поиска создан авторитет и потенциал института, который сегодня по-прежнему обеспечивается слаженной работой преданных любимому делу специалистов. Хочу выразить признательность за многолетнюю эффективную деятельность, за неоценимый вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края и от души благодарю коллектив КамчатНИРО за профессионализм и преданность своему делу», — обратился к присутствующим губернатор Владимир Солодов.

По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, 90-летие КамчатНИРО встречает в расцвете своего творческого потенциала, в позиции признанного лидера в изучении водных биоресурсов Камчатского края.

В торжественном мероприятии принял участие директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

«Сложившиеся научные школы, традиции филиала наряду с молодежным составом коллектива вселяет уверенность в том, что филиал осуществит свои масштабные творческие планы и проекты, достойно встретит все современные и будущие вызовы, будет и впредь надежным научным гарантом устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», — заявил директор института.

Коллектив КамчатНИРО также поздравили руководство рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций.

Руководитель КамчатНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Сотрудникам вручили отраслевые награды за безупречную профессиональную деятельность и достижения в сфере рыбохозяйственной науки.

Медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» награжден заместитель руководителя Камчатского филиала Александр Бугаев.

Медалью «Ветеран рыбного хозяйства России» отмечен труд ведущего научного сотрудника лаборатории морских рыб Дмитрия Терентьева.

Почетную грамоту Росрыболовства получили заведующий лабораторией промышленного рыболовства Кирилл Малых и заведующий лабораторией химического анализа Дарья Швецова.

Руководитель КамчатНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ и гендиректор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ

Коллектив КамчатНИРО также награжден почетной грамотой губернатора, ряду сотрудников объявлена благодарность.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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