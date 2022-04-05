Для участников ВЭД вышел ряд новых постановлений

Правительство выпустило постановления в рамках нового закона, направленного на упрощение импорта. В частности, внесены изменения в правила подтверждения оснований для отсрочки или рассрочки уплаты пошлин.

Напомним, что упростить регулирование импорта призван федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 74. По замыслу властей, изменения должны поддержать участников ВЭД.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство приняло ряд постановлений в развитие нового закона:

— Постановление от 2 апреля 2022 г. № 563 определяет случай, при котором декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся владельцем свободного склада.

— Постановление от 2 апреля 2022 г. № 564 определяет особенности применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при предоставлении рассрочки уплаты.

— Постановление от 2 апреля 2022 г. № 565 устанавливает категории плательщиков, для которых сроки исполнения уведомлений и уточнений к уведомлению о не уплаченный в срок таможенных пошлинах, налогах, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлинах, процентов и пеней отличаются от указанных в статье 73 закона о таможенном регулировании.

— Постановление от 2 апреля 2022 г. № 566 вносит изменения в Правила подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.

— Постановление от 2 апреля 2022 г. № 567 определяет перечень категорий товаров, ввозимых в рамках реализации инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации.

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