Коренным жителям Якутии предложили рыбные места

В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 12 озерных и речных рыболовных участков для традиционного промысла. Заявки принимаются до 17 мая — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — минэкологии Якутии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, четыре участка расположены на реке Елонь в Аллаиховском районе, еще по одному — на реке Алдан в Усть-Майском районе и реке Омолой в Усть-Янском районе. Шесть остальных РЛУ находятся на озерах в Жиганском, Кобяйском, Усть-Янском, Момском и Нижнеколымском районах. Все участки предоставляются на 10 лет.

Списки объектов промысла на разных участках варьируются. В общем перечне осетр, таймень, омуль, кета, горбуша, ряпушка, муксун, нельма, чир, сиг, валек, налим, щука, елец, ерш, окунь, хариус, чукучан, карась, пелядь, ленок, голец, плотва, гольян, тугун.

Критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины за тот же срок (этот критерий применяется только для представителей коренных народов,состоящих в общинах), удаленность рыболовного участка от места жительства или места нахождения общины.

Семь из предлагаемых сейчас участков уже выставлялись на конкурс в 2021 г.

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