DEGA: Завод не останется в проекте

За последние годы стало очевидно, в каких масштабах в российской рыбной отрасли ведется строительство. Поэтому особенно важно доверять это дело опытным профессионалам. Ведь от результата зависит экономика не только самого предприятия, но нередко и целого региона, отмечают в проектно-экспертном холдинге DEGA.

Даже на фоне достаточно высокой конкуренции на рынке проектно-строительных услуг рыбная отрасль выглядит достаточно консервативной в вопросе выбора исполнителя для инвестиционных проектов. На первом месте для промышленников стоит опыт и репутация таких компаний (гарантии выполнения взятых обязательств), а также выдерживание сроков запуска и сдачи объекта. Не менее важны технологические решения, которые сможет предложить и, главное, воплотить на практике подрядчик.

Холдинг DEGA объединил в одну команду профессионалов в проектировании, строительстве и введении в строй объектов любой сложности и назначения и специалистов, которые имеют большой успешный опыт создания современных рыбоперерабатывающих заводов на территории Дальнего Востока.

Результатом стало создание группы компаний, которая оказывает полный комплекс профильных услуг при строительстве любого объекта и берет на себя ответственность за выполнение главной задачи — ввода в эксплуатацию полностью рабочего объекта.

В состав группы входит три организации — это DEGA project (отвечает за разработку проектной документации), Экспертное бюро № 1 (аккредитовано на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий) и служба технического заказчика — ООО «ДЕГА».

В штате компании 21 человек, каждый из которых — это опытный профессионал со своим портфелем реализованных проектов, наработками и контактами. Специалисты компании «ДЕГА» используют в работе современные инструменты, например, программу информационного моделирования зданий (BIM). Она позволяет специалистам по архитектуре и строительству еще быстрее и эффективнее планировать и проектировать здания и объекты инфраструктуры с использованием интеллектуальных 3D-моделей.

Проекты в рыбной отрасли

Общий опыт «ДЕГА» по вводу в эксплуатацию различных объектов — порядка 15 лет. Специалисты компании имеют опыт и по проектированию современных рыбоперерабатывающих заводов, которые за последние 5-6 лет были запущены в Приморском крае, Сахалинской области и на Камчатке.

Для рыбной отрасли команда «ДЕГА» готова предложить услуги по комплексному проектированию рыбоперерабатывающих заводов с сопутствующей инфраструктурой, а также отдельных объектов, в том числе холодильных складов. Такая работа подразумевает выполнение полного цикла проектирования и подготовки всей необходимой документации — от составления технического задания до получения разрешения на строительство, включая авторский надзор и ввод объекта в эксплуатацию.

Как рассказали в компании «ДЕГА» корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства», стандартный рыбоперерабатывающий комплекс будет включать в себя производственные здания, холодильник, цех переработки рыбных отходов, склады, системы инженерного обеспечения с очистными сооружениями, котельными, насосными станциями, объектами энергоснабжения и т. д. В последующем все это корректируется с учетом пожеланий заказчика и условий эксплуатации, в том числе на отдаленных территориях.

Отдельно согласовывается вопрос технологического насыщения предприятия: здесь могут быть учтены предпочтения инвестора либо предложены варианты с учетом пожеланий клиента по ассортименту продукции, стоимости оборудования и его характеристикам.

В общей сложности комплексное проектирование рыбоперерабатывающего завода занимает порядка 9–12 месяцев. Уже на первой встрече с заказчиком специалисты «ДЕГА» выстраивают схему предстоящей работы, где видны все этапы создания объекта. При соблюдении всех цепочек этой схемы компания берет на себя обязательства реализовать инвестиционный проект в согласованные сроки.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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