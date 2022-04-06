АПК и рыба получат обновленную стратегию

Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом новых условий. Отдельно президент остановился на теме экспорта и импорта.

Вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности обсуждались 5 апреля на совещании у президента. Владимир Путин заявил о рисках дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания.

«Подобный сценарий более чем реален, и нам — нам с вами здесь, в России, — нужно быть к нему готовыми. Это означает, что необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан, увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию», — выступил он.

Владимир Путин указал на важность сокращения зависимости отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок и необходимость внимательно отслеживать параметры экспорта продовольствия в «недружественные страны», сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. Ориентир, который видит государство для сельхозтоваропроизводителей на ближайшие годы, — это темпы роста выше 3% в год.

Для этого предлагается в том числе повышать доступность кредитов для модернизации производства и обновления рыбопромыслового флота. «Мы уже долго этим занимаемся – и квоты под киль, и так далее — сейчас не буду вдаваться в детали, вернемся к этому еще в следующий раз», — пообещал Владимир Путин.

Он потребовал «использовать весь арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК», включая механизмы таможенно-тарифной политики, временные ограничения на экспорт и льготы по ввозу некоторых видов продукции, а также льготные кредиты. Кроме того, правительству дано поручение совместно с Госсоветом до 1 июля скорректировать Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

«Очевидно, что сегодня предприятия в этих секторах столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер. В этой связи предлагаю скорректировать действующую стратегию, уточнить ее целевые индикаторы и сроки, предусмотреть исчерпывающий набор мер государственной поддержки и необходимый объем бюджетных средств», — отметил президент.

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