Рыбный комплекс Югры поддержат современными исследованиями

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Документ регламентирует направления совместной работы по развитию рыбохозяйственного комплекса, а также мероприятия по сохранению и искусственному воспроизводству водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе института. «Соглашение заключается с целью сохранения биоресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственного района и координации научной и практической работы. В фокусе сотрудничества с институтом — развитие популяций рыб путем искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», — подчеркнула губернатор Наталья Комарова.

Планируется, что соглашение послужит сохранению и развитию научного потенциала в сфере рыболовства, аквакультуры, в том числе искусственного воспроизводства ВБР, реализации научных программ по развитию рыбохозяйственного комплекса, а также отработке и внедрению новых технологий промысла.

«Будут разработаны и реализованы комплексные планы и перспективные программы исследований водных объектов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа», — отметили во ВНИРО.

Напомним, в 2020 г. институт заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия).

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