02 сентября 2020 года

ВНИРО поможет развивать рыбную отрасль Якутии

Республика Саха (Якутия) и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие и сохранение рыбопромышленного комплекса региона.

Документ подписали глава республики Айсен Николаев и директор ВНИРО Кирилл Колончин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, соглашение предусматривает координацию научной и практической работы в сохранении, воспроизводстве и рациональном использовании водных биоресурсов, проведение специализированных исследований.

«К сожалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в ее морской части, остаются до конца не изученными. Мы должны понимать, как формируется рыбный запас и как можно его вовлечь в экономический оборот без ущерба экологии», – отметил Айсен Николаев.

В свою очередь, Кирилл Колончин обратил внимание, что рыболовство – это не только отрасль пищевой промышленности, но и образ жизни миллионов россиян. «Поэтому мы видим нашу задачу не только в изучении водных объектов, которых в вашем регионе огромное количество – миллионы квадратных километров, но еще и в социально-экономическом укладе населения», - подчеркнул руководитель ВНИРО.

В числе задач, обозначенных в соглашении, апробация новых методических подходов к определению запасов, определение мест нерестилищ промысловых видов для организации пунктов сбора икры, разработка рекомендаций по предельно допустимым объемам зарыблений озер и рек.

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