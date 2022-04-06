Добытчики минтая завершают сезон «А» с прибавкой по уловам

Охотоморская минтаевая путина выходит на завершающую стадию. Общий вылов этой рыбы на Дальнем Востоке достиг 824 тыс. тонн — на 34 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

С начала года в Охотском море добыто свыше 747 тыс. тонн минтая — на 4,4% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Основной вылов пришелся на Камчатско-Курильскую и Западно-Камчатскую подзоны, где суммарный вылов составил 489,1 тыс. тонн. С 1 апреля специализированный промысел минтая в этих подзонах прекращен.

До 9 апреля включительно продлится лов минтая в Северо-Охотоморской подзоне, там освоено почти 257 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на Дальнем Востоке добыто 123,1 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+34%) и 44,7 тыс. тонн трески.

По данным ведомства, на промысле минтая находится 67 судов, 18 работают на сельди, одно — на треске.

За прошедшую неделю из Приморья в западные регионы страны по железной дороге было отправлено почти 11 тыс. тонн рыбной продукции. Стоимость доставки составляет 13,2-14,5 рубля за килограмм. Степень загрузки холодильников в портах края — 56%.

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