ДВНПС согласует планы по лососям

Дальневосточный научно-промысловый совет на весеннем заседании традиционно обсудит подготовку к лососевой путине. Встречу планируется провести 8 апреля во Владивостоке с видеоподключениями из других регионов.

Представители федеральных и региональных властей, науки и бизнеса рассмотрят вопросы предстоящей лососевой путины, сообщает корреспондент Fishnews.

Традиционно на весеннем заседании совет обсуждает стратегии организации лова лососей по регионам — с примерными сроками начала и завершения добычи, мерами регулирования, объемами возможного вылова. Итоговые решения принимают на местах комиссии по анадромным уже ближе к началу промысла и в процессе путины.

По предварительным оценкам, в этом году рыбаки на Дальнем Востоке смогут добыть 264 тыс. тонн тихоокеанских лососей, но цифра еще может корректироваться.

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