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Прогноз по вылову лососей на Дальнем Востоке представила руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина КАНЗЕПАРОВА

Горбуша еще может дать прибавку

Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке пока прогнозируется в 264 тыс. тонн. Однако по результатам генетической дифференциации эта цифра может быть увеличена до 321 тыс. тонн, рассказали во ВНИРО.

Перспективы лососевой путины 2022 г. специалисты обрисовали на совещании, которое провел во Владивостоке директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

В 2022 г. объемы добычи тихоокеанских лососей могут составить 264 тыс. тонн — это самые низкие ожидания по вылову за последние 12 лет. В то же время, обратила внимание руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова, за последние 11 лет фактически вылов почти всегда значительно превосходил прогнозную величину.

«Таким образом, отмечаем, что прогнозная цифра, представляемая на настоящий момент на 2022 год, не окончательная на предстоящую путину», — подчеркнула докладчица.

Сначала она остановилась на объектах, запасы которых находятся на стабильном уровне, — кете, нерке и кижуче, сообщает корреспондент Fishnews.

Прогноз по кете на предстоящую путину составляет 90 тыс. тонн. Это предпоследний результат за 12 лет. Ниже прогнозная величина была только в 2012 г., а фактические уловы в последние годы уступают ожиданиям. В целом после пика в 2015 г. (тогда вылов составил 144 тыс. тонн) наблюдается определенный тренд на снижение объема добычи.

В 2020 и 2021 г. зафиксировано снижение уловов нерки до 30-32 тыс. тонн. Примерно такие же ожидания на текущий год: прогноз вылова составляет 33 тыс. тонн.

По кижучу специалисты говорят о снижении запасов после высокочисленных подходов 2014 и 2015 гг. В нынешнем году прогнозируется вылов на среднемноголетнем уровне около 8 тыс. тонн.

Вылов горбуши в 2022 г., согласно материалам прогноза, может составить 133 тыс. тонн — это самый низкий прогноз за последние 10 лет. Но нужно отметить, что уловы меньше 200 тыс. тонн в четные годы стали восприниматься пессимистично после впечатляющих результатов 2012, 2016 и 2018 гг., напомнили специалисты. «Такие уловы случались только в предшествующем десятилетии, и никогда ранее. Так что к высоким уловам нас приучили всего лишь три четных года», — подчеркнула Альбина Канзепарова.

Осенняя съемка в Беринговом море ориентирует на вылов 30-35 тыс. тонн, в Охотском море — 150-200 тыс. тонн.

Сейчас сотрудники ВНИРО и Камчатского филиала института изучают результаты съемки в Охотском море современным генетическим методом. Возможно, в конце марта, после проработки вопросов дифференциации, прогнозы по горбуше будут скорректированы и составят 190 тыс. тонн вместо 132 тыс. тонн. Прибавка допускается за счет возможного увеличения на Западной Камчатке, Восточном Сахалине и Южных Курилах. При оптимистичном развитии событий итоговый прогноз по тихоокеанским лососям составит 321 тыс. тонн.

По регионам ожидания пока следующий: Камчатский край — 137 тыс. тонн, Сахалинская область — 87 тыс. тонн, Хабаровский край — 30 тыс. тонн, Магаданская область — около 4,5 тыс. тонн, Чукотка — более 3,5 тыс. тонн, Приморский край — около 2 тыс. тонн.

На совещании рассматривались предложения по стратегиям промысла лососей на 2022 г. для Приморья, Чукотского автономного округа и Магаданской области. Ранее вопросы организации путины обсуждались по Камчатскому, Хабаровскому краям и Сахалинской области.

Окончательные варианты стратегий будут представлены в конце марта — начале апреля, сообщил Кирилл Колончин.

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