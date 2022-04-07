Глубокая переработка — главный тренд для РРПК

По итогам первого квартала 2022 г. Русская рыбопромышленная компания увеличила выпуск продукции глубокой переработки из минтая. Объемы производства филе, фарша и сурими превысили 17 тыс. тонн — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) в первом квартале продолжила наращивать выпуск продукции глубокой переработки из минтая, увеличив этот показатель на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Производство рыбного филе, фарша и сурими в январе-марте превысило 17 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, почти 4 тыс. тонн в этом объеме приходится на сурими, который появился в ассортименте РРПК в прошлом году после ввода в строй супертраулера «Владимир Лиманов».

По словам гендиректора РРПК Ольги Наумовой, стратегические приоритеты группы компаний не изменились. «Ставка на развитие производства продукции глубокой переработки позволяет компании диверсифицировать продуктовый портфель, повышать выручку от продажи продукции, гарантировать для потребителя ее высокое качество», — отметила руководитель компании.

В новых условиях РРПК видит возможности для развития и на внутреннем рынке. Например, по замещению импорта филе пангасиуса и тиляпии, сурими из тропических рыб.

Ожидается, что в ближайшие месяцы компания получит два новых траулера в дополнение к «Владимиру Лиманову». Перерабатывающие мощности судов нового поколения позволят обеспечить на борту глубокую переработку до 100% уловов, подчеркнули в РРПК.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews