Вячеслав Бычков: Обязательный порог освоения квоты пора упразднять

Норма об обязательном пороге освоения квоты давно превратилась во вредный анахронизм, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. По его мнению, необходимо избавиться от этого ограничения.

Арбитражные суды рассматривают большое количество однотипных дел о досрочном расторжении договоров закрепления квот по причине неосвоения обязательного 70-процентного порога в течение двух лет подряд. Как сообщает корреспондент Fishnews, значительная часть (возможно, больше половины) таких дел решается в пользу рыбаков. Суд, рассмотрев материалы дела, приходит к выводу, что квоты пытаются отобрать у добросовестного пользователя и поэтому отказывает в расторжении. Fishnews предложил прокомментировать одно из дел такого типа представителю Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»Вячеславу Бычкову.

«Можно только приветствовать такое решение суда, вставшего на защиту пользователя. В этом арбитражном деле, как и во многих других, очевидно, что пользователь предпринимал усилия для выполнения своих обязательств. За каждым судовладельцем есть коллектив. Судовладелец не враг сам себе, а потому заинтересован освоить квоту максимально: зачем ему нести затраты, не получая нужного результата?» — отметил представитель АЯП.

Он напомнил, что норма об обязательном пороге освоения квот вводилась главным образом для борьбы с «квотными рантье».

«Само явление «квотных рантье» отходит далеко назад, в историю, однако от стереотипов многим в отрасли не так-то легко избавиться. Отрасль динамично меняется, меняются обстоятельства. Изменились исполнительская дисциплина. В отрасли преобладают крупные холдинги, которые заботятся о деловой репутации, многие имеют MSC-сертификаты. Сама идеология другая. А правила пока остаются прежними, превращаясь в рудимент, во вредный административный барьер», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

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