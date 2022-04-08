В США думают над рыбным эмбарго для России

Сенат Соединенных Штатов одобрил прекращение нормальных торговых отношений с Россией — это позволит администрации президента вводить заградительные тарифы на импорт рыбы и морепродуктов из РФ, если его снова разрешат. Однако в США сомневаются, что такой запрет можно в принципе реализовать.

Голосование в Сенате прошло 7 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Сразу после этого состоялось заседание Подкомитета по водным ресурсам, океанам и дикой природе Палаты представителей. Председатель подкомитета Джаред Хаффман заявил, что запрет на импорт российских морепродуктов будет сложно претворить в жизнь «ни в соответствии с действующими законами и политикой, ни под неусыпным присмотром NOAA», цитирует сенатора портал Seafood Source.

Проблема, по словам Джареда Хаффмана, заключается в том, что многие водные биоресурсы, поступающие из России, не подпадают под действие Программы мониторинга импорта морепродуктов (SIMP). В числе таких товаров глава подкомитета назвал минтай.

По мнению сенатора, вопрос можно решить только распространением SIMP на все виды рыбы и морепродуктов. Именно такой законопроект он предложил в 2021 г. А сейчас под программу подпадают только 13 видов, отмечает Seafood Source.

Аналогичного мнения придерживается старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона и директор Программы экологической безопасности Салли Йозелл. Она считает, что санкции не будут эффективными, если в цепочке поставок останется лазейка для продукции из РФ. Салли Йозелл обратила внимание: российские уловы смогут в конечном счете оказаться в США, так как проходят переработку в Китае и, следовательно, будут просто ввезены как китайские.

Представитель Национальной ассоциации таможенных брокеров и экспедиторов Америки Майкл Лахар заявил, что использование антироссийских санкций для продвижения расширения SIMP не является правильным шагом. Он напомнил о проблемах, которые программа уже вызвала у импортеров.

По словам Майкла Лахара, полное внедрение SIMP займет годы, а поддержание ее работы уже легло тяжелым бременем на бизнес. Представитель ассоциации заметил, что одна партия консервов может состоять из рыбы, выловленной несколькими судами в сотнях мест по всему миру. Это приводит к необходимости отслеживания слишком большого массива информации.

Кроме того, обратил внимание Майкл Лахар, система ввода данных устарела и часто вызывает проблемы — компьютерные системы иногда оказываются перегружены.

Выступают против расширения SIMP и в Национальном институте рыболовства. По словам директора по коммуникациям Мелайны Льюис, это отвлечет ресурсы агентства на совершенно чуждую ему миссию и снизит и без того невысокую эффективность SIMP в части предотвращения ввоза браконьерских уловов.

Вместо использования программы она предложила расширить санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — против российских компаний, занимающихся рыбой и морепродуктами, и их владельцев.

Мелайна Льюис напомнила, что санкции OFAC привязаны непосредственно к физическому или юридическому лицу и могут применяться независимо от страны происхождения. Еще одним достоинством этой меры представитель института считает то, что санкции можно ввести в короткие сроки, без долгого процесса принятия конституционных норм.

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