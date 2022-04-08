Новости
Минтай — основной товар российского рыбного экспорта

В США думают над рыбным эмбарго для России

Сенат Соединенных Штатов одобрил прекращение нормальных торговых отношений с Россией — это позволит администрации президента вводить заградительные тарифы на импорт рыбы и морепродуктов из РФ, если его снова разрешат. Однако в США сомневаются, что такой запрет можно в принципе реализовать.

Голосование в Сенате прошло 7 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Сразу после этого состоялось заседание Подкомитета по водным ресурсам, океанам и дикой природе Палаты представителей. Председатель подкомитета Джаред Хаффман заявил, что запрет на импорт российских морепродуктов будет сложно претворить в жизнь «ни в соответствии с действующими законами и политикой, ни под неусыпным присмотром NOAA», цитирует сенатора портал Seafood Source.

Проблема, по словам Джареда Хаффмана, заключается в том, что многие водные биоресурсы, поступающие из России, не подпадают под действие Программы мониторинга импорта морепродуктов (SIMP). В числе таких товаров глава подкомитета назвал минтай.

По мнению сенатора, вопрос можно решить только распространением SIMP на все виды рыбы и морепродуктов. Именно такой законопроект он предложил в 2021 г. А сейчас под программу подпадают только 13 видов, отмечает Seafood Source.

Аналогичного мнения придерживается старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона и директор Программы экологической безопасности Салли Йозелл. Она считает, что санкции не будут эффективными, если в цепочке поставок останется лазейка для продукции из РФ. Салли Йозелл обратила внимание: российские уловы смогут в конечном счете оказаться в США, так как проходят переработку в Китае и, следовательно, будут просто ввезены как китайские.

Представитель Национальной ассоциации таможенных брокеров и экспедиторов Америки Майкл Лахар заявил, что использование антироссийских санкций для продвижения расширения SIMP не является правильным шагом. Он напомнил о проблемах, которые программа уже вызвала у импортеров.

По словам Майкла Лахара, полное внедрение SIMP займет годы, а поддержание ее работы уже легло тяжелым бременем на бизнес. Представитель ассоциации заметил, что одна партия консервов может состоять из рыбы, выловленной несколькими судами в сотнях мест по всему миру. Это приводит к необходимости отслеживания слишком большого массива информации.

Кроме того, обратил внимание Майкл Лахар, система ввода данных устарела и часто вызывает проблемы — компьютерные системы иногда оказываются перегружены.

Выступают против расширения SIMP и в Национальном институте рыболовства. По словам директора по коммуникациям Мелайны Льюис, это отвлечет ресурсы агентства на совершенно чуждую ему миссию и снизит и без того невысокую эффективность SIMP в части предотвращения ввоза браконьерских уловов.

Вместо использования программы она предложила расширить санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — против российских компаний, занимающихся рыбой и морепродуктами, и их владельцев.

Мелайна Льюис напомнила, что санкции OFAC привязаны непосредственно к физическому или юридическому лицу и могут применяться независимо от страны происхождения. Еще одним достоинством этой меры представитель института считает то, что санкции можно ввести в короткие сроки, без долгого процесса принятия конституционных норм.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайминтайсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Обязательный порог освоения квоты пора упразднять

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Все материалы

Крупным планом

Холдинг DEGA объединил профессионалов в проектировании, строительстве и введении в строй объектов любой сложности и назначения и специалистов с большим опытом создания современных рыбозаводов на Дальнем Востоке

DEGA: Завод не останется в проекте

В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

События

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.