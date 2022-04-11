Замглавы Россельхознадзора рассказал об облегчении поставок

Россельхознадзор принял ряд решений для упрощения поставок в страну, сообщил замглавы ведомства Константин Савенков. Например, допускается оформление по копиям документов.

В последние полтора месяца Россельхознадзор принял ряд решений для облегчения оформления подконтрольных грузов. Об этом заместитель руководителя службы Константин Савенков рассказал в программе «Меланоlive», сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы фактически сделали сегодня бесшовные поставки через пункты пропуска, с минимальным контролем в пунктах пропуска — у нас все происходит на СВХ, уже в глубине страны, когда груз проехал», — заявил замглавы Россельхознадзора.

Допускается оформление по копиям документов. С рядом стран заранее проводилась работа по переходу на электронную сертификацию, когда нет необходимости представлять бумажную документацию.

По словам Константина Савенкова, ведомство находит пути для поддержки бизнеса в условиях меняющейся логистики. «Не только это касается импорта. Это касается нашего экспорта. И мы его должны поддерживать — в тех же объемах, в тех же странах его расширять», — подчеркнул заместитель руководителя ведомства.

Он добавил, что об острых вопросах от бизнеса фактически уже не слышно, а когда такие вопросы возникают, то понятно, как их решать.

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