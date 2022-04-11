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Схема инновационного научно-технологического центра «Русский». Изображение предоставлено пресс-службой Минвостокразвития

Рыбакам и аквафермерам Дальнего Востока обещают помочь инновациями

На Русском острове появятся четыре научно-образовательных кластера (НОКа). В их числе «Морская инженерия» и «Биотехнологии», которые займутся разработкой оборудования и технологий для рыбной промышленности.

Ключевые направления деятельности инновационного научно-технологического центра «Русский» определили Дальневосточный федеральный университет совместно с фондом развития ИНТЦ. Кроме «Морской инженерии» и «Биотехнологий» в проект войдут кластеры «IT-парк» и «Биомедицина». Детальными концепциями и функциональными требованиями кластеров займутся специальные рабочие группы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, при формировании кластеров учитывались потребности импортозамещения в важных отраслях, а также возможности развития высокотехнологичных производств на территории Дальнего Востока.

Куратор «Морской инженерии», директор Политехнического института ДВФУ Александр Вагнер отметил: одна из главных задач НОКа — снизить зависимость компаний, связанных с освоением ресурсов Мирового океана и морским транспортом, от зарубежных поставщиков. Здесь планируется разрабатывать уникальное для России оборудование в таких отраслях, как подводная робототехника, оборудование для рыбной промышленности, морского транспорта, судоремонта, гидротехнических сооружений.

На территории кластера «Биотехнологии» расположатся опытно-серийные производства двух типов. Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников обратил внимание, что сегодня есть запрос регионального бизнеса на развитие опытно-серийных производств по выращиванию морских гидробионтов и получение новых морских продуктов с полезными свойствами.

В НОКе разместятся научно-технологические лаборатории и испытательные полигоны. Они займутся разработкой технологий искусственного воспроизводства водных биоресурсов, получением новых активных природных соединений морского происхождения и обеспечением биобезопасности морей Дальнего Востока. Сейчас рассматривают несколько потенциальных объектов для поисковых исследований: дальневосточный трепанг, камчатский краб, серый морской еж и промысловые виды рыб.

«Экспертиза и научно-исследовательский опыт научных сотрудников Института Мирового океана позволит успешно решить целый комплекс задач по обеспечению продовольственной безопасности России за счет разработки и внедрения технологий в области аквакультуры, рыбохозяйственной мелиорации, экологического мониторинга прибрежной зоны, а также инновационного производства новой товарной продукции морского происхождения с улучшенными потребительскими качествами», — заявил Кирилл Винников.

По словам заведующей Базовой кафедрой биоэкономики и продовольственной безопасности ДВФУ, заместителя генерального директора по науке Фонда развития ИНТЦ «Русский» Людмилы Текутьевы, «Биотехнологии» станут для предпринимателей площадкой формирования и сборки компетенций по созданию и масштабированию новых технологий. Также этот НОК поможет организации высокотехнологичных пилотных и серийных производств инновационных биопродуктов и биопрепаратов для пищевой и аграрной индустрии, косметической и фармацевтической промышленности с использованием сельскохозяйственного и морского биоресурсного потенциала Дальнего Востока.

Напомним, ИНТЦ «Русский» создан в ноябре 2020 г. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий на рынки стран АТР.

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