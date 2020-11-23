23 ноября 2020 года

На Русском острове появится инновационный центр

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании на острове Русский в Приморье инновационного научно-технологического центра.

Создание центра предусмотрено на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Предполагается, что новая площадка объединит студентов, ученых и представителей бизнеса.

«Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда, а также привлечение средств для реализации инновационных проектов», - заявили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Среди основных научных направлений – изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные технологии и биотехнологии.

К работе в научно-технологическом центре «Русский» планируется привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран. Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок.

Постановлением также предусмотрена передача 245 га земли на острове Русский в собственность ИНТЦ. Здесь планируется построить научно-производственный блок, образовательные и деловые площадки. Внешне центр будет соответствовать самым современным архитектурным тенденциям, отметили в пресс-службе.

Минэкономразвития должно совместно с Минфином, Минвостокразвития и Минобрнауки проработать вопрос о выделении бюджетных средств на создание и развитие центра.

Напомним, что в 2017 г. правительство утвердило концепцию развития острова Русский как международного и научно-образовательного и технологического кластера.

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