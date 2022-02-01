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В экспедицию отправится научно-исследовательское судно «ТИНРО». Фото пресс-службы Тихоокеанского филиала ВНИРО

Зимующих лососей навестит международная экспедиция

Ученые готовятся к масштабной съемке лососей в период океанической зимовки. В рейсе примут участие сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также специалисты из Канады и Соединенных Штатов.

Это третий международный рейс под эгидой Комиссии по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Первая экспедиция на судне «Профессор Кагановский» с учеными из России, США, Канады, Японии и Республики Корея состоялся в 2019 г. Тогда были проведены комплексные морские исследования тихоокеанских лососей в северной части Тихого океана.

Выход научно-исследовательского судна «ТИНРО» из Владивостока запланирован на 5 февраля, работы займут два с половиной месяца. НИС вернется в порт в конце апреля.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО, специалисты обследуют акватории южнее Алеутских островов, где нагуливаются различные виды лососей. Планируется собрать информацию по их биологии, экологии, численности и распределению.

«Будут проведены траловые учетные работы, паразитологические и генетические исследования, в том числе и по методу акваДНК, изучена кормовая база и физиологическое состояние лососей, запасы их энергии», — сообщил начальник экспедиции Алексей Сомов.

В ТИНРО обратили внимание: зимний период — критический для выживания молоди лососей в первый год их жизни в океане. Важно понять, какие факторы являются лимитирующими для рыбы, чтобы улучшить качество прогнозирования. Сейчас на этом сконцентрированы усилия множества ученых, работающих в рамках программы «Лосось-2021».

«Глобальная программа посвящена комплексным исследованиям тихоокеанских лососей на всех этапах жизненного цикла от ската молоди до возвращения на нерестилища, — рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин. — Для этих целей задействован весь спектр наших работ — береговые обследования нерестилищ с помощью наблюдателей, беспилотные летательные аппараты, морские учетные работы в период выхода рыбы из прибрежных вод на зимний нагул. В этой экспедиции мы объединим наши усилия со специалистами из других стран — членов НПАФК».

Схема запланированных съемок четырьмя судами. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

Ученые отмечают, что практика обмена знаниями, методиками, опытом изучения лососей между высококвалифицированными специалистами оказалась полезной и востребованной. «ТИНРО» будет одним из четырех судов, которые обследуют весь ареал зимнего нагула лососей в северо-восточной части Тихого океана.

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