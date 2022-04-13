Странам ЕАЭС предлагают кооперироваться в судостроении

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендации по развитию сотрудничества в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования. Таким образом предполагается обеспечить партнеров по ЕАЭС информацией о возможностях участия в российских судостроительных проектах.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию, направленную на развитие кооперационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования.

Документ будет способствовать развитию производства продукции судостроения на территории ЕАЭС, заявили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«У этой рекомендации есть важное качественное отличие от других подобных документов – в приложении к ней судостроение разобрано до «винтиков», благодаря чему производители могут видеть, что мы производим сами, а что завозим из третьих стран», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Таким образом, документ создает «уникальный информационный ресурс, открывающий государствам союза новые возможности для участия в реализуемых Российской Федерацией проектах в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования», отметили в пресс-службе.

«В условиях нынешней геополитической ситуации это является взаимовыгодным подходом к налаживанию кооперации в нашем союзе и импортозамещению комплектующих и оборудования, выпускаемых в третьих странах и импортируемых в ЕАЭС», – подчеркнул Артак Камалян.

Напомним, что в России сейчас ведется строительство промысловых судов по программе квот под инвестиции. При этом одной из основных ее проблем были задержки в выполнении заказов. Сейчас для строительства флота также приходится решать вопросы поставок необходимого оборудования и комплектующих в условиях санкций и слома логистических цепочек.

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