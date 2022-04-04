Росрыболовство собрало информацию по оборудованию для судов

Собрана полная информация по оборудованию, которое необходимо для достройки флота под инвестквоты, сообщили в Росрыболовстве. Перепроектирование, по данным ведомства, необходимо небольшому количеству судов.

Рабочая группа при Росрыболовстве по инвестпроектам провела анализ по всем судам, которые строятся на отечественных верфях в рамках программы инвестквот. Эта тема рассматривалась на оперативном штабе у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова — ведомство опубликовало релиз в своем телеграм-канале, сообщает корреспондентFishnews.

Отмечено, что есть полная информация, какого оборудования не хватает, идет работа по подбору с каталогом Минпромторга российских аналогов. Эксперты также обратили внимание, что перепроектирование под отечественное оборудование потребуется небольшому количеству судов, заявили в пресс-службе.

По информации Росрыболовства, достроены или находятся в высокой степени готовности девять судов (семь рыбопромысловых и два краболова) — их сдача запланирована в нынешнем году.

Ранее в ведомстве сообщили, что для поддержки инвесторов планируется увеличить предельные сроки реализации проекта, а также предусмотреть на этот год возможность субсидирования процентной ставки по кредитам.

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