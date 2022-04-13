Амурскую осетрину «приняли» силовики Приморья

В Приморском крае пограничники и полицейские пресекли оборот продукции из «краснокнижных» осетровых. Часть товара перехватили при перевозке, часть — нашли дома у подозреваемого.

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток в районе села Черниговка совместный наряд представителей силовых ведомств обнаружил в одной из остановленных автомашин партию замороженных осетровых. Общий вес деликатеса составил 16 кг, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Владелец транспортного средства утверждал, что приобрел рыбу у неизвестных в Хабаровском крае. Документов, подтверждающих законность происхождения, он предоставить не смог. Позже по месту жительства злоумышленника изъяли еще несколько переработанных туш осетровых и более 5 кг черной икры.

Вся изъятая рыбопродукция направлена на исследование в АНО «Центр Амурский тигр». После проведения экспертизы будет принято правовое решение.

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