Якутские озера для рыбоводства вновь отправили на торги

В Республике Саха (Якутия) опять выставлен на аукцион 31 озерный аквакультурный участок — эти РВУ были нераспроданы на мартовском аукционе. Заявки принимаются до 13 мая.

Организатор торгов — Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 2 до 271 га расположены на территории Намского, Усть-Янского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Алданского и Нюрбинского районов. РВУ предлагаются под пастбищную аквакультуру.

Стартовая цена лотов — от 1,6 тыс. до 271,1 тыс. рублей. Проведение аукциона запланировано на 8 июня в Якутске.

Победителям предложат заключить договоры на 25 лет. Одни акватории предоставляются на условиях совместного, другие — на условиях обособленного водопользования.

Все эти участки уже выставлялись на предыдущем аукционе в марте.

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