Перечень мест проживания КМНС отредактировали

Вносятся изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Корректировки затронули три региона.

Соответствующее распоряжение правительства — от 9 апреля 2022 г. № 820 — опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В частности, изменения коснулись Ямало-Ненецкого автономного округа — вместо ряда муниципальных районов ЯНАО в перечне появятся соответствующие муниципальные округа, сообщает корреспондент Fishnews. Также поправки затронули Красноярский край и Ленинградскую область.

Напомним, согласно административному регламенту Росрыболовства, этот перечень служит основанием для предоставления водных биоресурсов в пользование представителям коренных малочисленных народов.

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