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Из-за роста поставок в Южной Корее значительно подешевел краб, пишут СМИ республики

В Южной Корее пишут о «нашествии» российского краба

Все больше российских экспортеров краба перенаправляют поставки в Южную Корею, сообщают СМИ республики. Причинами называют санкционное закрытие рынков США, Евросоюза и Великобритании, а также проблемы с продажами в Китай из-за коронавирусных ограничений.

Популярность краба

Наращивание поставок краба в Южную Корею привело к постепенному снижению его стоимости, начиная с января, отмечают издания. По данным одного из крупнейших в стране оптовых рыбных рынков Норянчжин, расположенного в Сеуле, стоимость килограмма живого краба-стригуна опилио упала с 56,5 тыс. вон (около 46 долларов) в январе до 28,8 тыс. вон (примерно 23,5 доллара) к началу апреля. Однако вызванный таким удешевлением повальный спрос на деликатес вернул его стоимость к 42,4 тыс. вон (около 34,6 доллара), пишут СМИ.

По информации корейских изданий, снижаются в стране цены и на камчатского краба. Хотя в статистике Норянчжин стоимость этого продукта не учитывается, цена, по словам одного из продавцов, упала до 85-90 тыс. вон (69-73,4 доллара) за килограмм. В начале года камчатский краб стоил 120 тыс. вон (примерно 97,9 доллара).

Ранее краб считался недоступным деликатесом, однако теперь он широко представлен в супермаркетах и на онлайн-площадках по всей Корее, подчеркивают корейские издания. В пример приводят одну из крупнейших сетей супермаркетов Lotte Mart — там 100 г краба стоят 6,4 тыс. вон (5,2 доллара), однако с учетом различных скидок его можно приобрести и за 3,95 тыс. вон (3,2 доллара).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в социальных сетях множатся видеоролики и посты о различных способах приготовления краба. Многие корейцы предпочитают заказывать уже готовый к употреблению продукт с доставкой в тот же день. Такой повышенный спрос уже привел к исчерпанию запасов в некоторых торговых сетях, отмечают СМИ республики.

Стоимость минтая

В то же время, по информации южнокорейской прессы, в нынешнем году более чем на 40% выросла оптовая цена на минтай. Год назад она держалась на уровне 30 тыс. вон (около 24,5 доллара), а в нынешнем апреле достигла 50 тыс. вон (примерно 40,8 доллара), приводят цифры СМИ.

В результате, по данным крупнейших онлайн-площадок, спрос на минтай среди потребителей сократился на 22%. На место этой рыбы пришли похожие виды, способные заместить ее в традиционных блюдах корейской кухни. Так, на 118% вырос спрос на горбыля, на 21% на скумбрию и на 14% на треску, отмечают издания Южной Кореи.

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