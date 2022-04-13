Алексей Ким: Компания RMPG прочно связана с российским рынком

С нехваткой кадров и навыков выполнения нестандартных задач сталкивается даже судоремонт Южной Кореи. Но при грамотной организации рабочего процесса в любой непростой ситуации можно найти новые возможности, уверен генеральный директор RMPG Алексей Ким.

Южнокорейский Пусан хорошо известен дальневосточникам. Здесь разгружаются и проходят обслуживание суда многих рыбопромысловых компаний. А еще этот город служит одним из ярких примеров того, как стремительно Южная Корея за последние десятилетия смогла развить свой потенциал в плане логистики, портовой инфраструктуры и сопутствующего сервиса.

С 2014 г. здесь же начала работу компания Russian Maritime Production Group (RMPG), которая специализируется на ремонте и установке рыбообрабатывающего оборудования. Опыт, надежность и уникальное сочетание российской инженерной мысли с передовыми южнокорейскими технологиями позволили RMPG быстро заручиться доверием рыбаков и обзавестись большим кругом клиентов, в том числе среди крупных игроков российской отрасли.

В прошлом году продукция RMPG добралась и до Санкт-Петербурга: на Seafood Expo Russia оборудование компании презентовал ее официальный представитель — ООО «Навада». Однако дальневосточные рыбаки узнали и оценили эту технику задолго до выставки.

Сама идея создать такую компанию возникла из проблемы нехватки профессионалов в судоремонте, актуальной даже для Южной Кореи. «Однажды к нам обратились за помощью с ремонтом рыбоперерабатывающего оборудования на российском судне. На самом деле найти в Корее мастера, который взялся бы решать такую задачу, не так-то просто, — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор RMPG Алексей Ким. — Корейская современная молодежь неохотно идет на такие специальности, как токарь, сварщик, судоремонтник, все хотят работать в офисе, вот и получается, что в сферах судоремонта и обслуживания рыбоперерабатывающего оборудования физически не хватает рук. К тому же, надо учесть специфику нашего рыбодобывающего флота — имею в виду, что большая часть российских судов была построена еще в 80-90-х годах прошлого столетия, — корейские специалисты не совсем понимают, как и что там ремонтировать».

К тому моменту Алексей Ким уже имел не только достаточный опыт работы с российским судовым оборудованием, но и получил навыки обращения с современной техникой, проработав на разных промысленных производствах в Южной Корее. Важным преимуществом в работе с русскоязычным заказчиком стала и возможность свободной коммуникации. В итоге оборудование было отремонтировано и сдано в срок — клиент остался доволен.

Удачный проект дал старт самостоятельному делу, а главное, помог найти подходящий сегмент — ремонт и обслуживание рыбоперерабатывающего оборудования на российских судах, заходящих в порт Пусан, — в котором, как оказалось, корейские специалисты не в полном объеме могли удовлетворять потребности рынка.

Однако новая компания не только ремонтировала оборудование, но прорабатывала и идею создания собственной, более производительной, оптимальной в использовании техники.

В 2019 г. RMPG выпустила свою первую машину RM-195 для производства рыбы б/г, одновременно взявшись за задачу выпуска более технологичного оборудования.

Был решен и вопрос с техническим обслуживанием и поставкой запасных частей в кратчайшие сроки: компания RMPG наладила сотрудничество с российским ООО «Навада».

На сегодняшний день производственные мощности компании представлены уже тремя цехами в Пусане и одним — во Владивостоке. Линейка оборудования RMPG включает в себя весь спектр техники для обеспечения работы рыбоперерабатывающего цеха. Это и рыбные бункерные накопители, транспортеры, и оборудование для выпуска рыбы б/г, филе PBI и PBO, шкуросъёмные машины, рыбомучные установки. Есть и весы морского исполнения, оборудование для варки краба, автоматический пресс и многое другое.

Однако в компания не планируют останавливаться на достигнутом, в планах — расширение линейки оборудования и увеличение производственной базы.

В сложившейся сегодня ситуации руководство RMPG видит не препятствия, а новые возможности. Так, компания работает над переносом основной производственной базы на площадку своего российского партнера во Владивостоке. Кроме того, предприятие гарантирует дальнейшее выполнение своих обязательств по поставкам оборудования и запасных частей своим партнерам; продумывает планы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся обслуживанием и сборкой рыбоперерабатывающего оборудования.

«Надеемся, что наши идеи найдут отклик и поддержку в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации», — поделился собеседник издания.

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