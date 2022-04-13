Наука готовится к новым исследованиям в зоне Марокко

Российские и марокканские ученые оценили результаты ресурсных исследований 2021 г. и обсудили дальнейшие планы по организации научных экспедиций в водах королевства для изучения запасов и среды обитания мелких пелагических рыб.

Специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ) рассмотрели перспективы развития сотрудничества отраслевой науки двух стран. Стороны намерены продолжить традиционные ресурсные исследования в атлантических водах Северо-Западной Африки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, АтлантНИРО готовится провести в октябре-декабре комплексную съемку по оценке пополнения мелких пелагических рыб в районе Марокко. Эксперты НИРИ предложили расширить ареал исследований и добавить в сетку океанологических станций прибрежные станции у мыса Кап-Блан и в районе севернее порта Дахла, а в схему контрольных тралений — дополнительные квадраты в районе мыса Сафи.

Участники встречи обсудили возможность задействовать в научно-исследовательских работах в осенний сезон 2022 г. НИС «Академик Йоффе» Атлантического отделения Института океанологии РАН. Это позволило бы получить более полную картину процессов формирования высокой биологической продуктивности шельфа в южной части Марокко.

К 30-летию подписания первого соглашения между правительствами России и Марокко в области морского рыболовства (август 1992 г.) планируется издать сборник совместных научных трудов. В его состав будут включены статьи на основе результатов океанологических, гидроакустических, ихтиологических, гидробиологических, ихтиопланктонных и других исследований в атлантических водах Северо-Западной Африки.

Кроме того, представители обеих стран проанализировали результаты учетной съемки, выполненной научной группой на СТМ «АтлантНИРО» в прошлом году. Данные, собранные в экспедиции, показали превышение средней многолетней величины индекса пополнения для европейской ставриды — впервые после 2009 г. Сравнительно высоким на фоне динамики в последнее десятилетие оказался индекс западноафриканской ставриды. В пользу вывода о появлении урожайного поколения этой рыбы говорит и информация о структуре промысловых уловов. В целом ученые отметили улучшение статистических показателей качества индексов, полученных вовремя съемки.

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