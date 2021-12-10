Ученые собрали данные о рыбных запасах в районе Марокко

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО завершили исследования пелагических рыб в атлантической зоне Марокко, организованные в рамках межправительственного соглашения. По плану судно вернется в Калининград 19 декабря.

Научный рейс СТМ «АтлантНИРО» стартовал в начале октября из Калининграда. В задачи специалистов входила съемка пополнения мелких пелагических рыб в атлантической зоне Марокко. Исследования продолжались 35 суток и охватили акваторию от 32°20' (мыс Сафи) до 21°00' с.ш. (мыс Кап-Блан).

Главной целью экспедиции, организованной в рамках соглашения между Россией и Марокко, было получение информации об индексах пополнения эксплуатируемых популяций мелких пелагических рыб (европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид). Кроме того, специалисты планировали изучить пространственное распределение этих рыб в зависимости от условий окружающей среды.

За время рейса сотрудники Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выполнили 143 контрольных траления, 72 гидрологические станции, 50 ихтиопланктонных и 50 зоопланктонных станций. Участники экспедиции собрали данные о биологических характеристиках и размерно-возрастном составе рыб, отобрали многочисленные пробы и провели ряд других исследований.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, основной особенностью съемки 2021 г. стал активно развивающийся апвеллинг, который охватывал участки от мыса Сафи на севере до мыса Кап-Блан на юге. Это проявлялось в понижении температуры, солености и количества растворенного в воде кислорода и росте концентрации фосфора. По мнению ученых, особенности условий окружающей среды могли повлиять на распределение мелких пелагических рыб и изменение их состояния.

Результаты экспедиции будут использованы на предстоящих российско-марокканских переговорах. Как ожидается, СТМ «АтлантНИРО» вернется в Калининград 19 декабря.

Фотографии предоставлены пресс-службой Атлантического филиала ВНИРО.

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