По Севморпути хотят проложить линию регулярных грузоперевозок

Минвостокразвития совместно с «Росатомом» в августе запустит регулярную каботажную линию между Санкт-Петербургом и Владивостоком, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев рассказал о новой каботажной линии на совещании по вопросам развития Арктической зоны у президента, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». Это позволит снизить стоимость перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, а также поможет в обеспечении северного завоза», — отметил вице-премьер — полпред.

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